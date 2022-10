Roberto Martinez avant la Coupe du Monde au Qatar : 55 joueurs pour 26 places, et des Diables "plus forts qu’en 2018"

Les Diables Rouges de Roberto Martinez ont terminé sur la troisième marche du podium de la Coupe du Monde 2018, en Russie. Le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique lors d’un Mondial (six victoires et une seule défaite, en demi-finale, face à la France). Quatre ans plus tard, faut-il s’attendre à revivre de telles performances ?

"Nous travaillons sur une liste de 55 joueurs, et je pense que nous sommes plus forts qu’en 2018, a annoncé Roberto Martinez lors d’un entretien exclusif accordé à la RTBF. Tout simplement grâce à l’expérience accumulée en Russie. Remporter le bronze lors d’une Coupe du Monde pour la première fois de ton histoire, c’est une expérience qui te rend meilleur. Je savais ce qu’on voulait atteindre, je savais ce qu’on devait améliorer. Je l’ai dit à l’époque, il nous manquait des remplaçants à certains postes importants, et je pense qu’on a résolu cela. Lors des quatre dernières années, on a réussi à trouver quatre joueurs par position, en fonction du style qu’on veut adopter et de l’identité de notre adversaire. Passer au cours d’une Coupe du Monde du statut de favori à celui de surprise potentielle, et vice-versa, c’est une expérience qui te rend meilleur. C’est vrai que tous les joueurs ont quatre ans de plus, mais il n’y en a que quatre qui ont pris leur retraite. Et les jeunes qui sont arrivés nous donnent pas mal de possibilités de pallier ces départs."