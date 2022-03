Roberto Martinez avant l'expérimental Irlande - Belgique : "atteindre le niveau de ces six dernières années"

Roberto Martinez s'est présenté en conférence de presse à la veille du match amical en Irlande. Le sélectionneur fédéral, qui a pris la décision de ne pas sélectionner les joueurs au-dessus des cinquante caps en équipe nationale, a livré son sentiment avant cet amical : "Je peux vous dire que depuis quelques jours, l'ambiance était très chouette, très dynamique. Demain, ce sera un super match dans un stade plein. Pour beaucoup de raisons, ce sera un match intéressant. J'ai aimé les performances à l'entraînement. J'ai beaucoup aimé le leadership de Tielemans, qui apporte de l'expérience dans ce groupe."

Conformément à ses habitudes, le coach n'a pas voulu livrer les secrets de sa composition d'équipe à la veille du match: "Je n'ai pas encore signifié aux joueurs qui allait jouer, donc je ne vais pas dévoiler ma composition. On va utiliser beaucoup de joueurs sur les deux matchs. On veut laisser la possibilité aux joueurs de s'illustrer pour se positionner en vue de la Coupe du monde 2022."

"J'aimerais voir une équipe ambitieuse, solidaire, énergique, compréhensive des objectifs à atteindre. Si on peut atteindre un niveau comme celui qu'on a eu pendant les six dernières années, ce serait bien."

Il n'a pas non plus confirmé quel serait l'attaquant au coup d'envoi, même s'il a rappelé que Benteke et Origi avaient reçu leur chance lors de matchs sans grand enjeu au mois de novembre : "Michy Batshuayi, on ne regarde pas aux minutes jouées. Benteke et Origi ont joué en novembre, Batshuayi a toujours rendu service chez nous. On ne tient pas compte de la forme en club pour ces matchs."