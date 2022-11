Roberto Martinez annonce qu'Eden Hazard et Jan Vertonghen vont débuter contre le Canada

Tic tac, tic tac... Le grand jour approche ! Mercredi soir, les Diables Rouges vont entamer leur Coupe du monde 2022 face au Canada. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez s'est présenté face à la presse ce mardi.

Dans le cadre de notre interview RTBF à J-1, il a indiqué la titularisation de plusieurs joueurs : Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

"Eden Hazard est notre capitaine, c’est très différent de sa situation en club, où c'est difficile. Il a beaucoup d’expérience et de talent. Il n’a pas perdu ça. Il va débuter, il n'y a pas de débat pour moi. Le football va décider de la suite. De Bruyne en numéro 8 ? Peut-être. Il peut jouer partout. Il pourrait même évoluer dans les buts. Il traverse une super période, il est en très bonne forme. Physiquement, j’ai 25 joueurs en forme. Le tournoi a évolué, vous pouvez faire cinq changements. Je n’envisage pas une rencontre en fonction de 11 joueurs, mais en fonction de 16. Romelu Lukaku ? Ca avance correctement. Il est sur la bonne voie. On verra si ce sera lors du deuxième ou troisième match, un objectif sans doute plus réaliste", a indiqué Martinez.