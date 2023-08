Roberto Mancini, vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, quitte son poste de sélectionneur

Roberto Mancini, en poste depuis mai 2018, a démissionné de son poste de sélectionneur de la Squadra azzurra, a annoncé dimanche la Fédération italienne de football.

"La Fédération italienne de football a pris acte de la démission de Roberto Mancini de son poste de sélectionneur reçue dans la soirée de samedi", a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans donner les raisons de cette décision. Le nom du prochain sélectionneur sera annoncé "dans les prochains jours", a-t-elle ajouté.

Avec l'Italie, Mancini a remporté l'Euro 2020 mais a loupé la qualification pour le Mondial 2022, alors que la Squadra azzurra avait déjà loupé l'édition 2018. Actuellement en course pour la qualification à l'Euro 2024, l'Italie présente un bilan mitigé de 3/6 et devra négocier au mieux les six matches qu'elle doit encore disputer dans la poule C pour devancer l'Ukraine, deuxième du groupe (6/9) derrière l'autoritaire Angleterre (12/12). La mission qualification reprendra les 9 et 12 septembre, en Macédoine du Nord et contre l'Ukraine.