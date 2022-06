Roberto Mancini promet des changements chez les Azzurri après la déroute contre l'Argentine

Moins d'un an après son sacre à l'Euro, le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini a promis des changements après les mois difficiles que viennent de connaître les Azzurri marqués par la non-qualification pour le Mondial et la déroute (3-0), qui aurait pu être bien plus sévère, mercredi contre l'Argentine à Wembley. Ce match, baptisé la Finalissima, opposait le champion d'Europe à celui d'Amérique du Sud en titre.

"En première mi-temps, nous avons fait deux erreurs sur leurs deux buts, puis ils ont mieux gardé le ballon", a déclaré Mancini sur Sky Italia. "Ils étaient meilleurs que nous, mais je dois dire merci à ces gars qui ont joué pendant ces quatre années. Il y a des regrets avec l'absence de qualification pour la Coupe du monde, et le match de ce soir était au début équilibré, ensuite ils ont montré une qualité supérieure à nous."

"Après ce match, nous avions en tête de changer plusieurs choses et nous le ferons", a précisé le coach de la Nazionale. "Nous devons trouver les joueurs, mettre en place une équipe qui souffrira au début et qui pourra nous donner de la joie dans le futur."

Il est clair que l'attaque sera le principal chantier de Mancini, lui-même ancien attaquant, dans sa reconstruction, car il a déploré un manque de danger à l'avant.

"Nous avons de grandes difficultés à marquer en ce moment, et nous devons travailler beaucoup en sachant que ce ne sera pas si simple et qu'il faudra du temps", a-t-il poursuivi. "Après l'Euro, nous avons eu du mal à marquer et nous devons trouver des solutions dans ce sens et essayer d'être rapides, mais il ne sera pas facile de constituer une équipe qui nous donne satisfaction à court terme, même s'il y a de bons éléments. Nous devrons faire le moins d'erreurs possible."