Roberto Ciurleo parle de son projet "Je vais t’aimer", un "Mamma Mia" à la française

Dans le 8/9 on retrouve Roberto Ciurleo, ancien directeur des programmes chez NRJ, qui parle de son projet " Je vais t’aimer " : une comédie musicale autour des chansons de Michel Sardou, un " Mamma Mia " à la française dont il a l’idée originale.

Roberto Ciurleo commence sa carrière chez NRJ en occupant le poste de directeur d’antenne, puis de directeur des programmes chez NRJ. A cette époque, son talent pour repérer les artistes se fait déjà sentir. Il est l’un des premiers à croire en Calogero, Corneille ou encore Kyo.

Trois ans plus tard, après s’être lancé à corps perdu dans l’aventure du " Roi Soleil ", Roberto prend alors conscience de son amour pour les spectacles musicaux. Et même s’il prend plus tard la direction de Virgin Radio, Roberto le sait: il reste et restera producteur.

Désormais, Roberto Ciurleo s’est lancé dans un projet plus personnel avec "Je vais t’aimer". Une comédie musicale qui permet de redécouvrir les chansons de Michel Sardou. La comédie raconte les parcours de vie de jeunes français sur quatre décennies. Ils se diront leurs amours, nous confieront leur bonheur ou leurs désillusions autour des tubes de Michel Sardou.

Ils seront sur la scène de Forest National le vendredi 10 et le samedi 11 février 2023. Rires, surprises et larmes garantis !