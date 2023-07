Roberto Bellarosa nous apporte le soleil en live avec sa reprise de "O Sole Mio" de Luciano Pavarotti

Roberto Bellarosa était l’invité du 8/9 pour nous parler de son dernier single Raison de s'aimer, son chemin dans la musique et l’évolution de son parcours. Il a interprété en live la chanson O Sole Mio de Luciano Pavarotti.

Révélé par The Voice en 2012, on connaît notamment Robert Bellarosa pour sa participation à l’Eurovision en 2013 où il représentait la Belgique et pour ses albums Ma voie et Suis ta route.

Sa route à lui, il a ensuite voulu la suivre à son rythme en prenant une petite pause : "il y a eu beaucoup d’enchaînements : le premier album, The Voice, l’Eurovision, l’album sur lequel j’ai collaboré avec Pascal Obispo", rappelle Roberto Bellarosa. "J’avais juste envie de pouvoir aussi faire un break avec moi-même, avec la musique, de pouvoir prendre du temps pour moi, avec ma famille, et de pouvoir penser à des projets futurs, me reconcentrer, et me recentrer sur ce que j’avais envie d’apporter."

J’avais envie d’être à 100% indépendant au niveau de mon projet musical.

C’est ensuite un Roberto Bellarosa 2.0 qui est revenu, avec son titre À Zéro pour lequel il a travaillé avec les membres du groupe belge Delta.

"J’avais accroché avec leur univers et je m’étais toujours dit que j’avais envie de bosser avec ces garçons-là", raconte-t-il. "Humainement et artistiquement, c’était une connexion plutôt évidente."