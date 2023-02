Roberto Bellarosa interprète en live son single "À zéro"

Roberto Bellarosa était l’invité du 8/9 pour son single À zéro déjà beaucoup entendu sur VivaCité, et la sortie toute chaude d’un autre single sous forme de déclaration d’amour, intitulé Raison de s’aimer.

Après un premier album produit par Mosimann et un autre par Pascal Obispo, Roberto Bellarosa a cette fois travaillé avec Benoît et Julien du groupe belge Delta. Une nouvelle collaboration qui est aussi une forme de nouveau départ pour lui.

"Ça fait plus de dix ans que je suis dans la musique, j’ai vécu des moments incroyables avec The Voice, l’Eurovision, toutes les rencontres que j’ai faites", explique-t-il. "J’ai pris un peu de recul ces dernières années et j’avais vraiment envie de pouvoir revenir avec un projet qui était totalement le mien, avec mes propres histoires à raconter".

C’était pour moi l’occasion de prendre toutes ces bonnes expériences que j’ai vécues pour pouvoir redémarrer à zéro et recommencer sur un nouveau départ.

Un nouveau départ accompagné d’une déclaration d’amour faite à sa femme qui l’accompagne depuis plus de dix ans, dans le nouveau single Raison de s’aimer, sorti ce 24 février :

"C’était pour moi l’occasion de lui rendre un hommage parce qu’aujourd’hui, sans cette personne, je ne serais pas là aujourd’hui. C’est elle qui m’a poussé à retourner sur la scène, à me donner espoir et courage."