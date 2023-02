Robert Zemeckis va rajeunir ses acteurs de "Forrest Gump" Tom Hanks et Robin Wright pour son film "Here"

Robert Zemeckis (Retour vers le Futur) va donc retrouver le duo star de Forrest Gump pour son prochain projet Here, adaptation du roman graphique de Richard McGuire (2014). Le film sera tourné en numérique en utilisant des nouvelles technologies pour rajeunir les comédiens. À 71 ans, le cinéaste précurseur en matière de technologie se lance un nouveau défi.

L’histoire se passe dans un même lieu du New Jersey, mais raconte des histoires qui s’y sont passées entre -3,5 millions d'années et l’an 22175. Pour ce projet, il retrouve le scénariste Eric Roth (Forrest Gump), et les deux stars du film culte de 1994, Tom Hanks (66 ans) et Robin Wright (56 ans), ainsi que Paul Bettany et Kelly Reilly.

Ce sera sa 5e collaboration avec Tom Hanks, après Forrest Gump, Seul au monde, Le Pôle Express et Pinocchio. Et après avoir déjà eu recours à la motion capture, le réalisateur américain va donc recourir à une technique de rajeunissement sur les comédiens, le "De-Aging", avec la société d’intelligence artificielle Metaphysic. Un outil notamment devenu célèbre sur TikTok grâce à ses deepfakes de Tom Cruise.

Dans un communiqué, Zemeckis explique ce choix :

" J’ai toujours été attiré par les technologies qui m’aident à raconter une histoire. Dans le cas de Here, le film ne fonctionnerait tout simplement pas si nos acteurs ne se transformaient pas de manière transparente en des versions plus jeunes d’eux-mêmes. C’est exactement ce que font les outils d’IA de Metaphysic, d’une manière qui était auparavant impossible. Après avoir testé tous les types de technologies de remplacement du visage et de vieillissement disponibles aujourd’hui, Metaphysic est clairement le leader mondial en matière de contenu d’intelligence artificielle de qualité, et le choix parfait pour ce film incroyablement difficile et émotionnel. "

Produit par Miramax en partenariat avec Sony, Here devrait être tourné cette année pour sortir au cinéma en 2024.