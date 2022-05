Robert Zemeckis, 70 ans, retour vers son futur

Robert voit le jour le 14 mai 1951 à Chicago. Son enfance, il la passe devant la télé en regardant des cartoons, des polars, des westerns et autres récits de science-fiction. Le cinéma, il l’étudie à l’Université de Californie du Sud. C’est là qu’il se lie d’amitié avec un autre Bob… Bob Gale. Devenus inséparables, les deux compères écrivent et réalisent. Avec deux courts-métrages conçus à l’unif sous le bras, Zemeckis croisent la route d’un jeune réalisateur dont Hollywood n’arrive déjà plus à se passer… un certain Steven Spielberg. Steven est véritablement séduit par le travail de Bob. Ils partagent le même sens de la narration. Pour eux, le plus important c’est de raconter une histoire qui va amuser, distraire, intéresser, divertir et tenir en haleine les spectateurs. Spielberg devient donc tout naturellement le producteur des films de Zemeckis. Et tout commence avec "I wanna hold your hand" ou en VF dans le texte "Crazy day" (oui, il y a français et français). Dans cette comédie déjantée sur la Beatlemania (à redécouvrir en dvd via ESC), on trouve tout ce qui fera le cinéma de Zemeckis : un premier plan aérien (comme celui de la plume dans "Forest Gump", une voiture qui roule vite et une scène d’éclair comme dans "Retour vers le futur", des gags cartoonesques comme dans "Roger Rabbit"…