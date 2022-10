Van de Walle avant les Mondiaux de judo: "Dommage d’avoir Casse et Chouchi dans la même catégorie mais… imaginez une finale 100% belge!"

La semaine qui débute sera notamment marquée par les Championnats du monde de judo, organisés du 6 au 12 octobre à Tachkent, en Ouzbékistan. La Belgique y enverra neuf athlètes (quatre sélectionnés par la Fédération néerlandophone, cinq par la Fédération francophone): Ellen Salens (-48 kgs), Mina Libeer (-57 kgs), Gabriella Willems (-70 kgs), Sophie Berger (-78 kgs), côté féminin ; et côté masculin, Jorre Verstraeten (-60 kgs), Malik Umayev (-73 kgs), Toma Nikiforov (-100 kgs) et, dans la même catégorie des moins de 81 kilos, Matthias Casse et Sami Chouchi.

Vendredi dernier, le champion olympique de Moscou (en 1980, en -95 kgs) Robert Van de Walle, 9ème dan, donnait un entraînement-évènement à Tournai, dans le dojo du club " Le Judo Top Niveau ", dirigé par son ami Bernard Tambour, l’ex-directeur technique de la F.F.B.J. (NDLR : la Fédération Francophone Belge de Judo).

Même si de nombreux participants n’étaient pas encore nés en 1980, tous semblaient impressionnés par l’humilité, le charisme, l’autorité naturelle mais aussi la gentillesse de ce " big man " devenu une véritable référence mondiale sur les tatamis. D’ailleurs, une fois l’entraînement terminé, avant de reprendre la route vers son domicile, à Oostduinkerke, celui que l’on surnomme toujours le " Grand Robert " s’est prêté avec beaucoup de plaisir au jeu traditionnel des autographes et des selfies.

En cette année-anniversaire pour le judo, créé il y a tout juste 140 ans au Japon par maître Jigoro Kano, l’occasion était donc belle de nous entretenir avec cette légende du judo noir-jaune-rouge qui, malgré ses 68 piges, reste bien au fait de l’actualité des tatamis.

Robert, que pensez-vous du niveau actuel du judo belge ?

" On a quand même de grands champions pour l’instant en Belgique mais on ne les médiatise pas assez. On les voit rarement à la télévision, au contraire des cyclistes ou des footballeurs. Posséder de tels champions est extraordinaire et donc oui, je crois qu’il faudrait plus les mettre en valeur. Avant moi, il y a eu quelques pionniers mais c’est vrai que le judo a pris une autre ampleur chez nous dans les années 80. On a prouvé qu’on pouvait devenir les meilleurs du monde.

Avec Ingrid Berghmans chez les dames (NDLR : en 1988 à Séoul), on a décroché l’or olympique. Ces performances ont stimulé les jeunes judokas et ont cassé les idées préconçues qu’avaient les Belges sur leur incapacité de gagner. Aujourd’hui, la motivation est toujours là mais avec un meilleur encadrement, beaucoup plus professionnel, avec des moyens financiers plus importants.

Malgré tout, le judo reste un sport très individuel, avec des caractères " à part ". Et puis, dans les compétitions, on voit parfois apparaître des mecs qu’on n’avait jamais vus avant. Pour moi, outre le fait que c’est une discipline extraordinaire, le judo est un vrai outil d’éducation. Même s’ils ne deviennent pas tous des champions olympiques, ce sport forme les jeunes, surtout à une époque où on a un peu perdu nos valeurs, une époque économiquement difficile aussi. C’est pour ça que je suis là ce soir entouré de tous ces jeunes judokas ! "

Feuilletez-vous encore parfois les albums photos de votre carrière ? Dit autrement, êtes-vous un peu mélancolique ou nostalgique ?

" Non ! Mais ma femme me dit parfois "Robert, la nuit dernière tu t’es encore battu!" En fait, je bouge et je lui donne des coups parce que je rêve de mes anciens combats ! Je revis surtout, et c’est bizarre, les combats que j’ai perdus en me convainquant que j’aurais dû faire telle ou telle technique pour les gagner ! Je suis comme ça, je me bats au quotidien pour cette discipline qui a pris une grande place dans ma tête et dans mon cœur. Vous savez, le judo a donné un sens à ma vie ! "