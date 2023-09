Robert Trujillo retrouve son ancien groupe Suicidal Tendencies lors d’un concert de Metallica

Suicidal Tendencies s’est produit avec Metallica à la place d’Ice Nine Kills, qui a renoncé à assurer la première partie du concert après son report. Outre "I Saw Your Mommy…", le groupe californien de thrash a également interprété "You Can’t Bring Me Down", "Subliminal" et "Send Me Your Money", entre autres.

Après son départ de Suicidal Tendencies en 1995, Robert Trujilo a été engagé pour remplacer Jason Newsted de Metallica en 2003 et est resté le bassiste du groupe depuis lors. Pour sa part, Tye Trujilo joue sporadiquement avec Suicidal Tendencies depuis 2019, et a pris un rôle plus constant dans le groupe alors que le bassiste d’origine Roberto 'Ra' Díaz était en tournée avec Korn.

Tye Trujilo a également joué avec Korn lui-même, faisant ses débuts sur scène avec le groupe lors d’un concert en 2017 – la même année où le guitariste de Korn, James 'Munky' Shaffer, a décrit le jeune bassiste comme " un musicien professionnel " dans une interview avec le NME.