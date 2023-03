Robert Trujillo de Metallica reprend Black Sabbath avec sa famille

La "Ultimate Jam Night" était organisée cette semaine au profit d’Animal Tracks, un refuge pour 80 animaux abandonnés.

C’est le comédien et musicien Hal Sparks qui était l’hôte de la soirée et a accueilli successivement le guitariste d’Anthrax, Scott Ian, le chanteur de Motor Sister, Pearl Aday, et des membres de Ok Go, Bad Wolves, P.O.D., Whitesnake, Vio-Lence, Dirty Honey, Palaye Royale, Joyous Wolf, Armored Saint et King’S X.

On apprenait cette semaine que Robert Trujillo chante pour la première fois sur un titre du prochain album de Metallica, 72 Seasons, dont la plage titulaire a été dévoilée hier. Le 12e album studio de Metallica, 72 Seasons, sortira le 14 avril 2023, et nous avions déjà pu découvrir trois titres : "If darkness had a son", " Lux Aeterna " et " Screaming Suicide ", dont le making of a aussi été partagé.