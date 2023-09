Robert Surcouf : les faits d’armes qui ont fait rentrer le célèbre corsaire dans la légende

Ce combat, c’est un peu David contre Goliath : le Kent est un monstre des mers de 44 mètres de long, 4m50 de tirant d’eau, un déplacement de 1200 tonneaux. À son bord, 40 canons et un équipage renforcé par les passagers rescapés du naufrage du Queen. La Confiance compte 26 pièces d’artillerie et environ 160 hommes.

Prenant à l’abordage le Kent, en à peine 10 minutes les Français sont maîtres à bord. Rivington, lui, gît dans une mare de sang. Il a pris une balle dans la tête, en plein front.

Surcouf prend, avec un navire trois fois plus petit et un nombre moindre de combattants, un fleuron de la Compagnie des Indes. Les Anglais ont perdu une vingtaine d’hommes dans la bataille, Surcouf, trois ou cinq. Preuve que l’affrontement aura été rapide.

Les deux navires en sa possession rentrent pour l’isle de France, à savoir l’île Maurice, propriété de la France. Ils atteignent l’île en question le 16 novembre 1800. Cet exploit rend Surcouf célèbre et… riche. Le navire, et sa cargaison, sont vendus au plus offrant. Le tout lui rapporte 100.000 piastres, soit un pactole estimé aujourd’hui à plusieurs dizaines de millions d’euros.

La Confiance est désarmée, se charge de marchandises, et tout l’équipage repart pour la Mère Patrie. Direction la Rochelle, où ils accostent le 13 avril 1801. À peine rentré, un homme, à la tête de l’état Français, commence tout doucement à s’intéresser au corsaire le plus célèbre de France. Son nom ? Bonaparte. Son idée ? Placer Surcouf à la tête de sa flotte en construction. Son but ? Envahir à terme l’Angleterre, avec qui les conflits sont récurrents, et devenir, de facto, l’Empereur des mers.

Quels faits d’armes et quelle carrière sont réservés à Surcouf par l’Empereur Bonaparte ? Comment s’est déroulée la rencontre de ces deux grandes figures de l’histoire de France ? Quel rôle a-t-il joué sur les mers face à la Royal Navy ? Dans L’Heure H, voguez à la rencontre de Surcouf, dernier vestige d’une époque dorée pour des marins qui vivaient libres sur les mers.