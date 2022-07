Robert Stannard, lauréat du Tour de Wallonie : "J'espère que cette victoire va marquer un tournant dans ma carrière"

L'Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) a remporté le classement final du Tour de Wallonie 2022 dont il a porté le maillot de leader pendant quatre des cinq étapes. Le jeune Australien, 23 ans, disputera le Tour d'Espagne où il visera un succès d'étape.

"J'ai beaucoup travaillé ces derniers cinq jours pour gagner ce Tour de Wallonie", a expliqué Robert Stannard. "Mon équipe a énormément travaillé et les choses se sont bien passées pour nous. Je suis donc soulagé d'avoir pu conserver le maillot de leader jusqu'au bout. Mercredi, dans l'étape des pavés, je peux aussi être content que nous n'avons connu aucun incident. Ce fut très stressant, il fallait gérer les risques dans les secteurs pavés. Je pense n'avoir jamais disputé de course aussi stressante de toute ma carrière. Il avait plusieurs coureurs qui me menaçaient et il a donc fallu être attentif de bout en bout."