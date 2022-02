Dans son interview au Sunday Times l'année passée, Robert Smith confiait : "Le nouveau Cure est rempli d’émotions. On a condensé 10 ans de nos vies en quelques heures intenses."

Dans une autre interview avec Zane Lowe d’Apple Music 1, il avait annoncé qu’il ne voulait pas "sortir une heure de bruit" dans le premier album en une décennie et qu’il va donc faire le choix d’un album solo.

Cela fait en effet plusieurs mois qu’il est question de plusieurs albums de Cure, Robert Smith parlait encore en octobre non pas d’un seul album mais bien de trois disques à venir.

Le chanteur a ensuite confirmé une nouvelle fois pendant l’interview que ces deux albums existeront, avec l’un plus sombre que l’autre.

“Probablement que dans six semaines, j’y verrai plus clair et je pourrai donner le détail de ce qui va sortir et quand", a-t-il ajouté.

"Nous sommes très près d’avoir tout terminé. Je dois juste me décider pour le mixeur mais c’est vraiment tout ce qu’il reste à faire."

The Cure sera de passage chez nous à Anvers le 23 novembre prochain. Au programme : un show annoncé d’une longueur de 135 minutes, qui devrait donc aussi présenter le nouvel album.

A la fin de l'année passée, on apprenait également que Simon Gallup était de retour dans la formation.