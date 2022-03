Robert Smith révèle le titre du nouvel album sur lequel travaille The Cure

Dans les coulisses des BandLab NME Awards 2022, Robert Smith a donné des informations sur le prochain album du groupe au micro du NME. Il en a notamment révélé le titre, en exclusivité.

Cela fait quelques mois qu’il est question de nouveaux albums, Robert Smith parlait encore en octobre non pas d’un seul album, mais bien de trois disques à venir.

"J’ai travaillé sur deux albums et l’un d’eux est terminé", a déclaré Smith au NME. "Malheureusement, c’est le deuxième qui est terminé. Sur l’autre je dois faire quatre voix et il y a 10 chansons sur chaque album. Nous faisons le mixage le mois prochain, le 1er avril, donc il me reste trois semaines".

Il poursuit : "Je sais comment il s’intitulera, ce sera Songs Of The Lost World. Il y a une pochette, un ordre de passage défini, c’est presque terminé ! Ils sont tellement lents à cause des vinyles, mais ça pourrait sortir en septembre. Je préférerais qu’il sorte tout de suite. Je ne supporte pas l’attente".

Le chanteur s’est déjà montré impatient début février au sujet de ces albums. "On jouera des titres du nouvel album dès le prochain concert… C’est ça ou on ne jouera pas du tout ! Et j’ai vraiment envie de retourner sur scène… donc…", a-t-il écrit. Dans un autre post, il ajoute : "… Cela signifie donc que j’ai vraiment envie de sortir un nouvel album !".