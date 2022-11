Robert Smith confirme que The Cure ne jouera pas au Qatar

D’autres artistes comme Dua Lipa et Rod Stewart ont aussi décliné l’invitation à se produire aux mêmes festivités. Ce dernier a refusé une offre d’un million de Livres Sterling il y a 15 mois environ, estimant que "ce n’est pas la chose à faire".

Par contre, The Cure a confirmé une tournée européenne de 44 concerts donnés dans 22 pays avec un nouvel album de 67 minutes et un show de 135 minutes ! Soyez bien à l’écoute de Classic 21 le lundi 21 novembre, nous aurons une surprise pour vous à propos du groupe de Robert Smith et du concert du 23 novembre au Sportpaleis d’Anvers !

Notez aussi que cela fait déjà trois décennies que Cure sortait son album Wish et qu’une réédition complète sortira le 25 novembre pour l’occasion.