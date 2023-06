Robert Smith chante "Plainsong" à sa femme en backstage lors d’un concert de The Cure

Le groupe a joué trois soirs dans cette salle dans le cadre de sa tournée nord-américaine, qui a débuté le mois dernier. La vaste setlist de The Cure comprenait deux raretés : "A Thousand Hours" et "Six Different Ways", toutes deux jouées pour la dernière fois en 1987. On retrouvait aussi d’autres succès comme "Just Like Heaven", "A Forest", "Friday I’m In Love", "Lullaby" et "Boys Don’t Cry".

Parmi les nouveautés et inédits que le groupe a interprétés, on retrouve "Alone", "A Fragile Thing", "And Nothing Is Forever", "Endsong" et "I Can Never Say Goodbye".

Le groupe avait présenté une nouvelle chanson intitulée "Another Happy Birthday" lors du premier concert au Hollywood Bowl à Los Angeles ce 23 mai.

Robert Smith a déjà annoncé au NME que le prochain album de The Cure serait sombre, "impitoyable, implacable", inspiré par une période de grande perte et dans un esprit similaire à celui de leur album d’art-rock gothique de 1989, Disintegration.

The Cure se produira en Amérique du Nord jusqu’au début du mois de juillet, avec plusieurs dates à New York, Montréal, Atlanta. Pour rappel, la mise en vente des tickets a été le sujet de quelques controverses ces dernières semaines.