5 ou 10 dollars pourraient donc être récupérés par ticket acheté en fonction de ce qui a été commandé. Il s’agira d’un remboursement automatique.

The Cure avait dévoilé cette nouvelle stratégie pour éviter la vente en noir de billets et les frais de service élevés, deux domaines d’amélioration récemment ciblés par Ticketmaster. Le groupe a aussi décidé de rendre les places incessibles et de ne pas participer aux offres de billetterie "platine" et "à prix dynamique" de Ticketmaster.

Le groupe était passé par chez nous en novembre 2022 au Sportpaleis d’Anvers pour un concert qualifié d'"historique, audacieux et flamboyant" par notre animateur Dominique Ragheb.