Robert Redford, 86 ans de rébellion

La liste est encore longue avec, en vrac et dans le désordre, des films comme "Sous surveillance" (2013) qui pose cette question : est-ce que nos utopies doivent rester éternelles ou évoluer (vous avez deux heures pour y répondre) ? Dans "Captain America, le Soldat de l’hiver" (des Studios Marvel, 2014), c’est le totalitarisme qu’il fustige avec un rôle trouble voire troublant (promis, je ne divulgâche rien). Dans "L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux" (qu’il réalise en 1998), on retrouve cet amour des grands espaces et cette opposition Civilisation vs Dame Nature. Mais mon préféré c’est "Brubaker" sorti en 1980 (aussi inspiré d’une histoire vraie). Henry Brubaker est le nouveau directeur de la prison de Wakefield. Mais avant de se faire connaître et de prendre ses fonctions, il décide de se faire enfermer dans son propre établissement. Là, il va découvrir un monde glauque où règne la corruption, les règlements de comptes et de nombreuses brimades. Tout cela va lui permettre de mieux penser l’avenir de ses prisonniers. Dénoncer une Amérique répressive, critiquer un système inhumain pour en proposer un meilleur (avec des films qui nous rendent meilleurs), il est définitivement là le militantisme artistique de Robert Redford.

