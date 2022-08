Robert Plant se souvient de sa première répétition avec Led Zeppelin

Cependant, dans une autre interview, Robert Plant a tenu à préciser qu’il ne voulait plus chanter du Led Zeppelin :

"Je sais que je n’ai plus ce falsetto dont j’étais capable en 1968 et que j’ai exécuté jusqu’à en avoir marre. Ce genre de performance vocale exagérée s’est transformée et a muté en autre chose. Mais techniquement, j’ai eu la chance de me re-tester dans ce domaine à Reykjavík, en Islande, il y a trois ans, juste avant le COVID. C’était dans le cadre de la Midsummer Night et il y avait un festival. J’y étais avec mon groupe et je leur ai dit " 'OK, faisons " Immigrant Song ". Ils ne l’avaient jamais jouée avant mais on s’est lancés et j’étais moi-même étonné d’y arriver encore aussi bien. "

Quand l’auteur Mikael Wood du Los Angeles Times a rappelé à Robert Plant que des hordes de fans adoreraient le revoir avec Led Zeppelin, Robert Plant a ajouté : " Y retourner comme à l’époque et recevoir autant d’applaudissements, cela ne satisfait plus vraiment mon besoin de stimulation. "