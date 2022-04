Robert Plant se compare au vieil homme de la pochette de "Led Zeppelin IV"

Le chanteur se souvient d’avoir emménagé dans le cottage Bron-Yr-Aur au Pays de Galles, à Snowdonia. Le groupe voulait retourner à ses racines pour préparer et écrire le matériel de leur quatrième album studio.

“C’était bien, vraiment parfait. Un magnifique endroit et tout ça a fait partie du résultat final", explique Robert Plant, en référence au lieu dans lequel il n’y avait ni eau courante ni électricité. "Nous étions là pour une seule chose, sans distraction possible, et cela nous a apporté une valeur ajoutée. Même devoir sortir pour ramener du bois."

"Et à vrai dire, ce vieil homme qu’on voit sur Led Zeppelin IV, c’est moi aujourd’hui ! Je ramasse du bois partout, j’en fais des petits ballots que je mets sur mon dos au cas où quelqu’un passerait et dirait "Oh, on dirait la pochette de l’album Led Zeppelin IV !'”

Récemment, Robert Plant avait évoqué les 8 titres qu’il emporterait sur une île déserte. Il avait alors sélectionné 8 morceaux, notamment de Mario Lanza, Eddie Cochran, Howlin' Wolf, et même un titre qu’il a partagé avec Alison Krauss, "Your Long Journey", sur leur album commun de 2007, Raising Sand.