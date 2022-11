Robert Plant reprend "Season Of The Witch" avec son auteur, Donovan

Le 2 novembre, Robert Plant était à l’affiche du Wexford Spiegeltent Festival en Irlande.

Et pendant le concert, l’artiste a repris "Season of the Witch", un titre écrit en 1966 par Donovan et que l’ex-frontman de Led Zeppelin reprend assez souvent. Mais cette fois-ci, il a été rejoint par celui qu’il l’a écrit sur scène !

C’est son groupe Saving Grace, avec la chanteuse Suzi Dian qui accompagnait les deux légendes.

Juste après la performance, Donovan a écrit sur Facebook : "C’était vraiment un moment historique de chanter ma chanson "Season of the Witch" avec Robert Plant et Saving Grace… Un titre que Robert Plant joue de temps en temps dans ses concerts…"

"J’ai partagé le morceau avec la chanteuse Suzi Dian, et le public présent au Wexford Spiegeltent Festival a explosé quand je suis monté sur scène les rejoindre !"

Et ensuite, le singer-songwriter écossais s’est enthousiasmé : "Cette soirée m’a donné le coup de boost pour rejouer en live. Le devrais-je ?"

Découvrez cette performance à partir de 16 : 50 ci-dessous :