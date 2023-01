Robert Plant (Led Zeppelin) remercie Phil Collins (Genesis)

Si vous suivez l’actualité de Robert Plant, vous n’êtes pas sans savoir que sa carrière a plutôt bien fonctionné après Led Zeppelin. Mais cela n’a pourtant pas toujours été le cas.

Et dans une nouvelle interview au magazine Vulture, il remercie Phil Collins de Genesis de l’avoir aidé quand il était en solo, et le considère comme un "moteur" pour lui.

"Après que John Bonham est mort, et que Led Zeppelin n’était plus, il fallait avancer," explique-t-il. "Je me suis souvent perdu jusqu’à mes 32 ans car j’étais dans une sorte d’aventure absurde…. Et Phil Collins fut une sorte de moteur pour moi et m’a apporté plein d’énergie positive sur le premier album, Pictures at Eleven. Ce n’était pas difficile de se réunir avec d’autres personnes, il s’agissait juste de savoir si nous pouvions faire fonctionner tout cela correctement."

Plant poursuit : "Avec Phil, ce n’était pas tant des conseils mais plutôt des encouragements et de la considération. Il ne faisait personne prisonnier. Il ne s’accordait qu’un court laps de temps pour venir au studio au Pays de Galles et faire en sorte que ça marche. Personne ne se cachait derrière la performance."

Phil Collins a en effet joué sur cinq titres de Pictures at Eleven, le premier album solo de Plant en 1982.

Mais autant Plant admirait Collins, autant les sentiments étaient réciproques : "Il est venu en tournée avec moi et m’a dit : "Robert, le gars qui était assis derrière toi pendant toutes ces années était mon héros"", se souvient Plant, la personne en question étant Bonham, décédé en 1980. "C’était tout. Il m’a dit : "Si je peux faire quoi que ce soit pour t’aider à retrouver ta forme, je suis là…" Il est large d’esprit, c’est un homme bien."

Sans doute au grand dam de certains fans inconditionnels de Led Zeppelin, Plant n’est toujours pas intéressé par la reformation de son groupe emblématique : en août dernier, il a déclaré au Los Angeles Times qu’une reformation était inutile et "ne satisfaisait pas vraiment son besoin d’être stimulé". Collins était manifestement d’un autre avis, puisque son propre groupe, Genesis, a fait sa propre tournée de retrouvailles en 2021.