Robert Plant fête son anniversaire sur scène

Dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times, Robert Plant a évoqué ses changements vocaux depuis l’époque Led Zeppelin.

"Je sais que je n’ai plus ce falsetto dont j’étais capable en 1968 et que j’ai exécuté jusqu’à en avoir marre. Ce genre de performance vocale exagérée s’est transformée et a muté en autre chose. Mais techniquement, j’ai eu la chance de me re-tester dans ce domaine à Reykjavík, en Islande, il y a trois ans, juste avant le COVID. C’était dans le cadre de la Midsummer Night et il y avait un festival. J’y étais avec mon groupe et je leur ai dit " 'OK, faisons " Immigrant Song ". Ils ne l’avaient jamais jouée avant mais on s’est lancés et j’étais moi-même étonné d’y arriver encore aussi bien. "

Quand l’auteur Mikael Wood du Los Angeles Times a rappelé à Robert Plant que des hordes de fans adoreraient le revoir avec Led Zeppelin, Robert Plant a ajouté : " Y retourner comme à l’époque et recevoir autant d’applaudissements, cela ne satisfait plus vraiment mon besoin de stimulation. "