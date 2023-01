"Robert Plant et Ronnie James Dio n’étaient pas de grands frontmen"

Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister est à l’origine d’une petite polémique sur Twitter ces dernières semaines à cause de ses propos autour de Ronnie James Dio et Robert Plant, le leader de Led Zeppelin.

C’est lors du Réveillon de Nouvel An qu’il a réagi à un tweet d’un fan qui déclarait que pour lui, Dio était le deuxième plus grand frontman du rock après Freddie Mercury.

Et Dee Snider a répondu : "Vous confondez chanter et "performer". Il y a une grande différence entre un frontman et un chanteur. Ronnie était l’un des plus grands chanteurs de tous les temps, mais en tant que frontman, il était plus ou moins toujours statique et chantait. Freddie était un chanteur ET un frontman exceptionnel."

Il a aussi fait la comparaison avec Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin, expliquant qu’il ne "montrait rien en tant que performer", bien qu’il avoue être un grand fan de ses talents de chanteur. "Il était superbe, avec de beaux cheveux… Il se tenait sur scène avec une main levée et chantait terriblement bien. Mais ce n’était pas un frontman, selon moi." Un peu plus tard, il a spécifié que pour lui, ses frontmen préférés étaient en fait de vrais "showmen" qui interagissaient avec la foule.

Après qu’un fan lui a dit qu’il manquait de respect envers Robert Plant, Dee Snider a répondu qu’au contraire, Plant était l’un de ses héros et qu’il avait eu une très grande influence sur lui, et qu’il avait même un poster de lui affiché sur son mur.

Il a ensuite cité ses frontmen préférés : David Lee Roth, Paul Stanley de Kiss, Mick Jagger des Rolling Stones, Freddie Mercury de Queen et Axl Rose de Guns N' Roses. Il a aussi salué la mémoire de James Brown, qui est pour lui LE plus grand frontman de tous les temps.

