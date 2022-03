Robert Plant et Alison Krauss partagent une première vidéo en 14 ans

Le duo dévoile aujourd'hui le clip de "Searching For My Love" issu de l'album Raise the Roof.

Il s'agit du premier clip de leur part en 14 ans, réalisé par Matt Mahurin avec les acteurs Julia Lucey et Rolan Meyer.

"Searching For My Love" est à l'origine un titre enregistré par Bobby Moore et The Rhythm Aces que Robert Plant chantait quand il était encore à l'école. Il expliquait dans une interview qu'il s'agissait d'une "belle chanson soul qui résonnait" en lui et Alison Krauss depuis un certain temps déjà.