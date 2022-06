Bien que la musique de Plant ait souvent été utilisée au cinéma et à la télévision, ses apparitions en tant qu’acteur sont plus rares. On n’en recense en fait que deux : logiquement lors d’une séquence du film de concert de Led Zeppelin "The Song Remains the Same", ainsi qu’une apparition dans la série britannique "Stella".

De nombreux autres musiciens sont par contre apparus dans "Game Of Thrones". On citera par exemple Ed Sheeran, Coldplay, Mastodon, Snow, Patrol, Sigur Ros et Of Mondters and Men.

Robert Plant est actuellement en tournée avec Alison Krauss. Ils seront en concert en Belgique, à Bruges, ce 8 juillet.