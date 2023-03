Robert Peary, Frederick Cook et Roald Amundsen : ces trois explorateurs qui se disputaient le pôle Nord et le pôle Sud

Le 6 avril 1909, alors que le thermomètre indique -50° Celsius, en plein blizzard, six hommes se congratulent au milieu de la banquise. Ils se trouvent au point le plus au nord de la Terre.

Aucun signe, aucun panneau n’indique l’endroit où ils sont. Pour cause, personne n’est encore arrivé jusque-là.

Ce point, ce pôle Nord n’a rien de particulier. C’est juste de la banquise à perte de vue, partout. Pour Robert Peary, le pôle Nord, c’est son obsession depuis toujours. 90 degrés nord, il y est enfin, après avoir parcouru 242 kilomètres en quatre jours, avec quatre inuits et son serviteur noir.

Pourtant, aucun GPS à l'époque... Et à son retour quelques jours plus tard, la conquête du pôle nord lui est contestée par Frederick Cook. Ce dernier l'aurait atteint le 21 avril 1908. Et un troisième explorateur a failli se lancer dans l'aventure... Roald Amundsen songe finalement à réaliser pareil exploit au pôle sud... mais il apprend qu'une expédition britannique le convoite aussi.

Alors Robert Peary est-il le premier homme blanc à rejoindre cet endroit mythique et convoité ? Comment peut-on prouver qui a raison ? Qui a conquis le pôle Sud ? Réponses sur cette controverse qui a duré des décennies et cette course dans le froid dans L'Heure H.