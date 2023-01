Robert Pattinson n'est plus le plus bel homme du monde, selon la science, détrôné par la star d'une série

Avant Chris Hemsworth avec 93,53% et Michael B. Jordan avec 93,46%, on retrouve Regé-Jean Page (le duc d’Hastings dans "La Chronique des Bridgerton") en première tête du classement des plus beaux hommes du monde selon la science. L’acteur britannique a obtenu le score de 93,65% sur l’échelle du "Golden Ratio de la beauté de Phi".

En voilà une nouvelle qui aurait intéressé Lady Whistledown ! Révélé dans "La Chronique des Bridgerton", l’acteur Regé-Jean Page est, d’après une étude menée par un chirurgien plasticien, le plus bel homme du monde.

Le chirurgien Julian De Silva s’est basé sur une équation mathématique datant de l’Antiquité et utilisée dans les domaines des arts et de l’architecture. "La longueur et la largeur d’un visage sont mesurées, puis les résultats sont divisés.", expliquait le spécialiste au Daily Mail, d’après 7sur7. Il a ensuite conclu que Regé-Jean Page avait le visage masculin qui se rapproche le plus de la perfection (s’il en existe une).

Sur Instagram, le chirurgien a déclaré que l’acteur britannique de 34 ans atteint 93,65% sur l’échelle du "Golden Ratio de la beauté de Phi" qui mesure la perfection physique. Ce sont surtout les yeux de Regé-Jean Page mais aussi ses lèvres qui lui valent ce résultat. "Il a obtenu facilement la note la plus élevée grâce à l’espacement entre ses yeux et à leur positionnement ainsi qu’à ses lèvres parfaitement formées.", a-t-il avancé au Daily Mail avant de révéler la raison pour laquelle l’acteur n’a pas atteint les 100% : "La seule note qui était légèrement inférieure était celle de la largeur et la longueur de son nez."

Robert Pattinson a donc été détrôné. Lui qui avait été sacré le plus bel homme du monde d’après le même chirurgien, occupait la première position du classement depuis 2020. Désormais, il ne fait même plus partie du top 3. Concernant les femmes, en 2022, c’était Jodie Comer qui était numéro 1 avec 94,52%. Qui prendra sa place ?