Robert Mapplethorpe côté couture

Robert Mapplethorpe est l’un des grands photographes du corps, principalement masculin. Le corps Noir. Le corps nu. Le corps érotisé. L’exposition en ligne Fashion, Clothes, People, Pictures, proposée par la Galerie Xavier Hufkens jusqu’au 03 septembre 2023, explore la relation de Mapplethorpe à la mode et son utilisation du vêtement. L’exposition est montée par Charlie Porter, commissaire d’exposition, journaliste de mode (GQ, The Guardian, Financial times) et essayiste. Son dernier livre What Artists Wear (Penguin Books 2021) analyse le rapport des artistes au vêtement. Pour Parker, écrire sur la mode c’est parler d’économie, de psychologie, de société, de communication, de désir. Les images de Fashion, Clothes, People, Pictures, sont accompagnées d’un texte de Porter nourri par les témoignages de collaborateurs, d’amis et d’amants du photographe. On entre dans la petite histoire des sessions de shooting et de l’effervescence du New York du milieu des années 70 jusqu’au début des années sida, mi-1980. Fashion, Clothes, People, Pictures met en lumière "l’utilisation des vêtements par l’artiste pour exprimer le désir, le dédain, la parenté et l’amour."