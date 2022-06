Robert Lewandowski, la constance dans l’excellence

Au début de la saison 2014, l’ogre munichois applique sa tactique favorite en matière de transfert, en recrutant les meilleurs joueurs de ses concurrents directs pour le titre. Champion en 2011 et en 2012, le BVB voit ses joueurs courtisés par le rival. Comme Mario Götze un an plus tôt, Robert Lewandowski cède aux sirènes bavaroises. La fin d’une époque, mais le début d’une ère, celle du règne incontesté de Lewangoalski sur le football allemand.

Au Bayern, le Polonais écrase tout. En 373 matches chez le Rekordmeister, le natif de Varsovie plante 344 pions et délivre 72 assists. Sa force principale réside dans sa constance, puisqu’il marque en moyenne 30 goals par saison en Bundesliga depuis son arrivée en Bavière. Considéré par Lothar Matthäus comme "le numéro 9 le plus complet de la planète", Lewandowski est droitier mais marque aussi du pied gauche, possède un excellent jeu de tête et "une technique individuelle qui n’a rien à envier à celle des meilleurs milieux" comme l’explique son ancien coach au BVB Jürgen Klopp.

Si le Polonais a fait tomber de nombreux records en Bavière, un exploit restera gravé dans l’histoire du ballon rond. Le 22 décembre 2015, le Bayern est mené 0-1 sur sa pelouse face à Wofsburg. À la mi-temps, Pep Guardiola sort l’atout polonais de sa manche, et fait monter Robert Lewandowski au jeu. Devant 75.000 supporters médusés, l’attaquant va faire passer la défense de Wolfsburg pour de vulgaires U17, inscrivant 5 buts en neuf minutes et inscrivant encore un peu plus son nom dans la légende.