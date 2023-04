Robert Jon & The Wreck sort un "Live At The Ancienne Belgique"

Quelques semaines après la sortie de l’EP One Of A Kind, les rockers sudistes Robert Jon & The Wreck annoncent leur Live At The Ancienne Belgique, leur tout premier DVD live, qui sortira le 21 avril sur le label Journeyman Records de Joe Bonamassa. Enregistré lors de leur concert sold out à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, en Belgique, le 29 juin 2022, l’album live immortalise les Wreck au cours de leur plus longue tournée – 67 représentations en 75 jours à travers 9 pays.

La tournée avait été reportée pendant près de deux ans en raison de la pandémie, et le groupe est monté sur scène à Bruxelles, plus de 50 représentations après le début de la tournée. La soirée a été tout simplement spectaculaire, avec une setlist couvrant la dernière décennie de leur prolifique carrière, de leurs débuts en 2013 à leur dernière sortie de 2022.

"Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à notre concert à l’Ancienne Belgique", a commenté le frontman Robert Jon Burrison. "Nous avions l’intention de faire un album live depuis des années, alors nous avons vu cela comme une belle opportunité de sortir des versions uniques et plus développées de nos chansons."

Pour souligner l’annonce, Robert Jon & The Wreck ont publié la première vidéo live du titre "Shine a Light on Me Brother", qui était à l’origine le titre de leur album studio :