Robert Jon & The Wreck annoncent un album et partagent "West Coast Eyes"

On peut lire dans le communiqué de presse que ce titre évoque " la joie pure de l'amour d’été ". Produite par Bonamassa et Smith, avec la participation du célèbre claviériste Jeff Babko, la chanson a été écrite à Nashville, TN, alors que le groupe était en tournée l'année dernière.

Ride Into The Light est un album aussi énergique qu'émouvant, qui prouve que le rock and roll est en plein essor en 2023. Renouvelant leur processus de production traditionnel, les Wreck ont fait équipe pour cet album avec les légendaires producteurs Don Was (John Mayer, Bonnie Raitt), Dave Cobb (Brandi Carlile, Chris Stapleton), Kevin Shirley (Iron Maiden, The Black Crowes) et les maestros de la guitare Joe Bonamassa et Josh Smith (Marc Broussard, Eric Gales, Joanne Shaw Taylor).

L'album qui en résulte permet au groupe d'atteindre un nouveau niveau de musicalité et de prouesses d'écriture, offrant une nouvelle vision du Rock & Roll tout en évoquant des artistes classiques tels que The Allman Brothers Band, Eagles, et Lynyrd Skynyrd.