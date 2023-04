Robert Johnson : comment est née la légende du pacte avec le diable du premier grand bluesman

Robinsonville, tout au nord du gigantesque État du Mississippi. Dans un ancien siège confédéré et esclavagiste, la ségrégation se fait encore ressentir.

Mais au lieu de recevoir des coups de fouet des riches, les noirs sont réduits à mendier quelques pièces leur permettant tout juste de végéter dans la pauvreté. C’est dans une petite bourgade composée de travailleurs des champs et de quelques musiciens que commence cette histoire.

A l’intérieur d’une masure à la peinture écaillée et aux volets qui se détachent, résonnent quelques notes de guitare. Un jeune homme de 20 ans, Robert Johnson, répète. Le 4 juin 1931, il s’apprête à rencontrer son idole, qui habite juste à côté de chez lui. Son House est une star de la musique afro-américaine, et Johnson espère le suivre en tournée dans tout le Mississipi. Mais ce jour-là, son héros le méprise, estimant qu'il n'est pas bon.

Deux ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à nouveau, et Robert Johnson bluffe Son House. Passé de musicien raté à artiste virtuose en si peu de temps, le jeune bluesman l'affirme : il aurait vendu son âme au diable selon ses contemporains. L'Heure H tente de percer à jour le destin musical qui entoure la plus grande légende du blues, morte à 27 ans.

Itinéraire à la croisée des chemins entre le monde des vivants et des morts, dans une communauté noire encore très marquée par les rites vaudous. Ou quand les negro-spirituals et chants de travail font frémir bien plus que les champs de coton, lieu de naissance d'un genre musical qui a influencé une énorme part de l'histoire de la musique.