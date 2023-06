Robert Hanssen, ex-taupe du Kremlin au sein du FBI, est mort

L’agent double Robert Hanssen, au cœur d’une des affaires d’espionnage les plus désastreuses pour les Etats-Unis, est mort lundi à 79 ans dans la prison où il était incarcéré depuis 2002, ont annoncé les services pénitentiaires américains.

Chargé du contre-espionnage au sein de la police fédérale, il s’était vendu aux Soviétiques pendant la guerre froide et a livré à Moscou certains des secrets américains les mieux gardés des années 1980 et 1990 en échange d’1,4 million de dollars et de diamants.

Robert Hanssen fut "l’espion le plus nuisible de l’Histoire du FBI", selon le site de la police fédérale.

Il a été retrouvé inconscient lundi matin dans sa cellule de la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité. Les efforts pour le réanimer sont restés vains, selon un communiqué du Bureau fédéral des prisons.