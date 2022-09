Robert en Bavière : Lewandowski de retour sur les traces de sa légende

Les chiffres sont effarants : en six rencontres pour le compte du FC Barcelone, Robert Lewandowski a inscrit neuf buts. Un ratio démentiel d'un but et demi par match qui fait en fait le buteur le plus prolifique pour des débuts en Liga, bien devant Cristiano Ronaldo. C'est dire si les doutes concernant Lewy et son âge (34) sont évaporés le long de la Méditerranée. Le buteur a beau avoir coûté un petit 50 millions d'euros à des dirigeants catalans peu regardants, il a déjà justifié les efforts fournis en imprimant le jeu barcelonais de son empreinte. A l'heure de retourner en Bavière où il a explosé les records. Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, a d'ailleurs envoyé un message aux supporters : "J'espère qu'ils l'accueilleront avec gratitude. N'oubliez pas qu'il a tout gagné ici en huit saisons et qu'il a planté entre 35 et 50 buts par saison. Rappelez-vous qu'il a signé ici libre (en fin de contrat à Dortmund) et qu'il est reparti pour 45 millions d'euros." Si la séparation fut douloureuse entre Lewandowski et le Bayern, elle n'en est pas moins salutaire pour les deux parties. Le Bayern a récupéré de précieux deniers qu'il a pu investir dans Sadio Mané afin d'initier un nouveau cycle. Le joueur a pu combler ses envies d'ailleurs en s'offrant un défi sportif loin d'être gagné d'avance. De quoi transformer une quasi-rancoeur en reconnaissance.