Robert Downey Jr méconnaissable : cheveux roux et amaigri pour un nouveau rôle

Les images du New York Post ont fait le tour de la toile et ont de quoi inquiéter, mais qu’est-il arrivé à Robert Downey Jr ? Pas de panique, c’est bel et bien pour un rôle que l’acteur d’Iron Man et Sherlock Holmes a changé d’apparence.

A 57 ans, Robert Downey Jr est apparu méconnaissable sur le tournage de la nouvelle série d’espionnage "The Sympathizer". Dégarni et amaigri, on a connu l’acteur sous de meilleurs jours. Il y a quelques mois, il surprenait déjà ses fans dans une vidéo où ses enfants lui rasent le crâne. "Les choses que l’on fait pour le travail" avait-il légendé. C’est en effet pour porter la perruque requise pour ce nouveau rôle que Robert Downey Jr avait opéré ce changement capillaire.

C’est même plus d’un rôle qu’il endossera dans cette série sur un espion franco vietnamien qui vit à Los Angeles et dont l’action se déroule en 1975. Cinq rôles pour être exact !