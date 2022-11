Robert Denoël : entre opportunisme et collaboration, l’édition sous l'Occupation

Paris, 2 décembre 1945. Alors qu’il sort de sa voiture, l’éditeur Robert Denoël est assassiné. Comme d’autres éditeurs, il a entretenu des rapports troubles avec l’ennemi pendant l’Occupation nazie. Relations étranges aussi avec des écrivains antisémites comme Louis-Ferdinand Céline. De quelle manière le monde littéraire a-t-il tourné au cours de ces heures sombres ?

C’est l’objet du roman très documenté du poète et biographe Maxime Benoît-Jeannin, Brouillard de guerre (ed. Samsa), publié en 2017, dans lequel il relate l’occupation nazie à Bruxelles et à Paris entre 1942 et 1945, avec comme fil rouge Robert Denoël, né à Uccle, un des éditeurs importants de l’époque. Un homme d’affaires, découvreur et opportuniste.

Maxime Benoît-Jeannin était l’invité de Laurent Dehossay dans Un Jour dans l’Histoire.