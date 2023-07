Robert De Niro exprime sa tristesse après le décès de son petit-fils

Robert De Niro a publié un communiqué suite au décès de son petit-fils de 19 ans.

Alors que l'acteur américain vient d'être papa pour la septième fois, Robert De Niro annonce une terrible nouvelle pour sa famille.

Léandro, fils de Drena De Niro, est décédé à l'âge de 19 ans. Il a été retrouvé "inconscient, sans réaction et a été déclaré décédé par les services médicaux d'urgence sur place" selon le magazine People.

Dans un communiqué, Robert De Niro a exprimé son émotion : "Je suis profondément bouleversé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu'on nous accorde de l'intimité pour pleurer la perte de Leo."

Sur les réseaux sociaux, Drena De Niro a laissé place à sa tristesse : "Rien de tout cela n'est juste et mon cœur me fait mal d'une manière que je n'aurais jamais cru possible alors que je respire encore et fonctionne à peine (...). Le même homme qui est venu nous chercher à l'hôpital quand tu es né nous a conduits au salon funéraire où je t'ai touché et tenu pour la dernière fois. Tu étais la gentillesse, l'acceptation et l'amour et je ne peux pas croire que tout cela soit réel (...). Tu ne méritais pas de mourir comme ça, mais je peux que croire que Dieu avait besoin d'un ange puissant et fort dans son armée."