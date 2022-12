Robert De Niro découvre une cambrioleuse sous son sapin de Noël

Une plateforme de streaming bien connue prépare la série Zero Day d’Eric Newman (Narcos, The Watcher), Noah Oppenheim et de l’écrivain Michael Schmidt (lauréat du prix Pulitzer). Variety dévoile que l’acteur jouera probablement un ancien président américain. Si le projet venait à aboutir, ce rôle dans une série serait le premier régulier de la carrière de Robert De Niro. Plus récemment, il a joué dans Amsterdam de David O.Russel et apparaîtra dans Les tueurs de la fleur de lune de Martin Scorsese en 2023.