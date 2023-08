Robert De Niro a 80 ans !

Après de la figuration dans "Trois chambres à Manhattan" et "Les jeunes loups", deux films du français Marcel Carné, pour Robert, tout commence sérieusement par un casting. Nous sommes dans les années 60, il a 20 ans à peine. Ce casting est organisé par un tout jeune réalisateur, un certain Brian De Palma. Impressionné par les essais de Bob, Brian l’engage pour son film "The wedding party". Un De Palma que Robert retrouvera encore plus tard avec "Hi, mom !" et bien entendu, des années après avec "Les Incorruptibles". Mais l’année la plus importante pour De Niro reste sans conteste 1973, année où il rencontre Martin Scorsese qui le fait jouer dans "Mean Streets". La fin des années 70 sera folle pour De Niro, lui qui enchaînera "Le Parrain 2" de Francis Ford Coppola en 1974, "Taxi Driver" de Martin Scorsese en 1976, "1900" de Bernardo Bertolucci, "New York, New York" de Martin Scorsese, encore et toujours lui et en 1978 "Voyage au bout de l’enfer" de Michael Cimino ! Le Nouvel Hollywood semble bel et bien avoir trouvé son meilleur représentant, son visage, son acteur pouvant incarner tous les travers et les maux de cette époque.