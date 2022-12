Robert Charlebois : "Spa a été le pied à l’étrier de ma carrière internationale"

Fête, magie et joie, voilà la compilation parfaite pour terminer votre fin d’année en beauté. "Val So Classic" revient sur "La Vie parisienne" d’Offenbach créé en 1866 et vous confiera 3 choses à savoir sur cet opéra. Le brillant compositeur allemand y déclare son amour pour la ville lumière en chantant les beautés et les plaisirs coquins de Paris.

Un chef-d’œuvre à découvrir à l’Opéra Royal de Liège du 22 au 31 décembre.