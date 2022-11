Robert Charlebois au Forum de Liège le 30 mars 2023, dans un "CharleboisScope" haut en couleur

Robert Charlebois se rendra le 30 mars 2023 au Forum de Liège, où il se produira pour un spectacle unique en "CharleboisScope". Il est l’invité du 8/9 pour en parler.

Plus qu’un simple concert, c’est un spectacle événement visuel et musical. "Des bandes dessinées et du cinéma pendant 100 minutes, avec un show vivant et de la grosse musique", annonce Robert Charlebois.

"Après avoir épuisé tout ce que je pouvais faire en musique, c’est-à-dire du ukulélé à l’orchestre symphonique en passant par tous les bands rock, guitare acoustique, électrique, cuivres, pas de cuivre, violons, pas de violon… je me suis dit : qu’est-ce qu’il manque ?"

Ce qu’il manquait, c’était ce concert rock de grande envergure. L’artiste aux plus de 50 ans de carrière y revisite ses plus grandes chansons, dont Lindberg et Je reviendrai à Montréal, accompagné de ses huit musiciens et un "orchestre pour les yeux".

Robert en CharleboisScope, c’est au Forum de Liège le 30 mars 2023. Infos et réservations sur le site du Forum.