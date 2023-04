Robert Beijer : entretien exclusif avec l’ancien gendarme : "J’en ai assez de voir mon nom associé aux tueries du Brabant"

Pour Robert Beijer, si son nom est régulièrement associé à l’affaire des tueries du Brabant, c’est d’abord en raison "d’amalgames" que fait régulièrement la presse, et de citer après la perquisition récente l’exemple d’un quotidien populaire titrant en grand : 'Les tueries du Brabant, Beijer arrêté en Thailande'. "Qu’est-ce que les gens pensent en lisant cela ?" se demande-t-il ? "Ils imaginent évidemment qu’il y a un rapport et c’est fait exprès ! Après comment voulez-vous changer cette image ? Les gens ne lisent même pas l’article". Volontairement ou par ignorance dit-il, les faits pour lesquels il a été jugé avec Bouhouche sont régulièrement associés par les journalistes aux attaques de magasins en 1985 dans lesquelles "il n’a rien à voir" et n’a jamais été inculpé.

Une situation analogue vaut pour les sites internet et les fils de discussion sur les réseaux sociaux sur lesquels son nom revient régulièrement avec les mêmes sujets polémiques comme la photo du Delhaize d’Alost qu’il a prise ou son "prétendu faux alibi" pour le soir de l’attaque le samedi 9 novembre 1985. Au début il a choisi de réagir mais sans résultat probant, "je me disais c’est trop bête, je vais quand même leur expliquer certaines choses" mais la suspicion est la plus forte, "il raconte cela mais il est bien avec les flics donc ils n’ont peut-être pas enquêté". Robert Beijer a fini par se résigner à cette situation, "si vous leur dites on a trouvé les tueurs du Brabant et ce sont ceux-là. Ils diront non, ce n’est pas possible. Parce qu’alors ils devraient admettre qu’ils se sont trompés. Je pense que même des enquêteurs réagissent comme cela parce que cela voudrait dire que pendant des années ils n’ont pas trouvé".

Bouhouche poussé vers la sortie au sein de l’agence ARI

Robert Beijer subit également par association les retombées négatives de sa proximité avec l’ancien gendarme Madani Bouhouche, avec lequel il a été condamné en 1995 pour des vols avec violences ayant entraîné la mort de deux personnes. Robert Beijer sera condamné pour recel, menaces et coups et blessures lors de l’attaque d’un diamantaire à Anvers mais son complice Madani Bouhouche sera reconnu coupable de deux homicides sur les trois pour lesquels il était renvoyé aux assises. Il s’agit du meurtre d’un diamantaire à Anvers et de la disparition d’un transporteur de fonds dont le corps n’a jamais été retrouvé. Le profil d’extrême-droite de Bouhouche, ses fréquentations dans ces milieux et son intérêt pour le milieu des armes feront des deux gendarmes devenus associés dans la même agence de détective, des suspects potentiels pour les attaques attribuées aux tueurs du Brabant. Robert Beijer déclare n’avoir jamais partagé l’idéologie et les fréquentations de Madani Bouhouche et affirme avoir pris ses distances avec lui dès 1984 en le contraignant à quitter l’agence de détective ARI. Mais pour des raisons liées à leur passé criminel commun, la relation ne sera jamais totale rompue.