Robe de soirée, clonage et robot au salon animalier de Shanghai.

"L'environnement économique en Chine n'est pas super ces dernières années. Mais le marché des animaux de compagnie, c'est vraiment un cas à part", explique Monsieur Sun, qui affirme que son entreprise reçoit plusieurs dizaines de commandes par an.

D'ici 2025, le secteur des animaux de compagnie devrait croître de 68% pour atteindre 102 milliards d'euros de revenus en Chine.

Et selon ses organisateurs, l'actuelle édition de la "Pet Fair Asia" est d'une ampleur sans précédent. Plus de 2000 exposants sont présents et y vendent certains articles surprenants : litière pour chat au tofu, snacks pour animaux à base de grenouille ou encore beignets et macarons pour chiens.

Dans une Asie de l'Est où le rythme de travail peut être frénétique et les heures supplémentaires fréquentes, les caméras connectées pour pouvoir surveiller son animal à distance depuis son smartphone sont également des produits stars.

Un petit robot, proposé à 169 dollars (155 euros), peut ainsi suivre l'animal de compagnie, le nourrir, jouer avec lui avec un laser ou encore diffuser la voix du maître.La prochaine version de l'appareil devrait avoir recours à l'intelligence artificielle pour interpréter les mouvements de l'animal et réagir en conséquence.