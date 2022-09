Robbie Williams vomit sur scène en plein concert

Robbie Williams se produisait devant des dizaines de milliers de personnes le samedi 27 août 2022, à Munich, en Allemagne.

Mais sa performance ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Au moment d'entamer son tube "She's the one", le chanteur britannique de 48 ans s’est subitement excusé pour se rendre au fond de la scène pour vomir.

Heureusement, plus de peur que de mal : quelques secondes plus tard, le chanteur a repris le micro a et s'est remis à chanter comme si de rien n'était. Après le concert, Robbie Williams a déclaré qu’il avait été submergé par ses émotions, mais a fini par admettre qu’il s’était senti mal, après avoir mâché 70 chewing-gums à la nicotine.