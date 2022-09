Robbie Williams se verrait bien reprendre ce cultissime tube belge

À 48 ans, la superstar Robbie Williams fête ses 25 ans de carrière avec un nouvel album intitulé XXV dans lequel il réinterprète 19 de ses tubes avec un orchestre. En promo, il a confié au magazine Paris Match son attachement à la Belgique, au point de vouloir faire une cover d’un célèbre tube belge.

Lorsque le journaliste lui demande ce qu’il aime le plus dans notre pays, Robbie réponde : les gaufres ! Mais surtout, il déclare avoir "toujours aimé le traitement qu’on lui réservait en Belgique". Je me suis toujours senti bien accueilli, respecté, dit-il. Et je ne peux pas dire ça de tous les pays où je suis passé. Donc je suis très reconnaissant envers les Belges de pouvoir être moi-même, en toute sécurité, quand je suis de passage.

Et lorsque le journaliste de Paris Match enchaîne avec cette question : "Est-ce qu’il y a une pop star belge qui vous fait vibrer ?" Réponse du tac au tac de l’ex Take That : "Celui qui a fait 'Ça plane pour moi', comment il s’appelle déjà ? Ah oui, Plastic Bertrand ! J’ai envie de faire une reprise de 'Ça plane pour moi' depuis tellement longtemps, à chaque fois j’y pense puis j’oublie. Un jour j’y arriverai !"

Robbie Williams annonce être de retour chez nous pour un concert l’an prochain. Et son autre actu, c’est ce projet de documentaire pour Netflix par les producteurs du biopic d’Amy Winehouse. On nous promet une série sans filtre sur la vie du chanteur, ses années de gloire mais aussi ses déboires et sa lutte contre la dépendance aux drogues. Rendez-vous en 2023.