Robbie Williams est de retour avec un album best-of et un film sur sa vie

En plus de sortir un album "best of", le chanteur britannique prépare actuellement un biopic sur sa vie, qui promet d’être sulfureux. Le chanteur, qui participe au tournage en Australie, a récemment confié "être bluffé par Jonno Davies", l’acteur qui l’interprète jeune.

Ce biopic, Better man, est réalisé par Michael Gracey, qui a également réalisé The Greatest Showman. Il va porter sur les écrans la vie de Robbie Williams, de ses débuts avec le groupe Take That au succès planétaire de sa carrière solo, sans oublier ses frasques, ses addictions et sa descente aux enfers.